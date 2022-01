Doctor Strange nel Multiverso della Follia: pubblicate delle nuove promo art

Dopo l'hype generato dalla pubblicazione del primo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fan Marvel possono addolcire l'attesa del prossimo film del Marvel Cinematic Universe con le nuove promo art dedicate ad alcuni dei personaggi principali del film.

In particolare, le promo art, che potete visionare direttamente in fondo alla notizia, ci permettono di dare uno sguardo a Scarlet, a Wong, al mostruoso Gargantos e ad America Chavez. Come visto nel trailer e nella sinossi ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sappiamo che Doctor Strange ha "aperto la porta alle misteriose follie del Multiverso", dopo aver fatto uso di un incantesimo proibito e pericoloso per manipolare spazio e tempo. Così, Strange chiederà aiuto alla potente maga Scarlet per riportare ordine nel mondo. Al suo fianco, ci saranno anche il fido alleato Wong e America Chavez, nuovo personaggio del Marvel Cinematic Universe, che avrà un ruolo centrale in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e sarà interpretato da Xochitl Gomez. Inoltre, sempre dal trailer, abbiamo potuto dare un'occhiata anche a Gargantos, presentato come una creatura mostruosa e tentacolare, mentre il ruolo del villain principale sembrerebbe spettare al Doctor Strange Malvagio, oscura variante del supereroe.

Infine, vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà al cinema il 6 maggio 2022 e segnerà il ritorno alla regia del grande Sam Raimi, autore della trilogia di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire e della serie cinematografica horror "La Casa".