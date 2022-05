Doctor Strange nel Multiverso della Follia, previsto un esordio da $300 milioni!

Doctor Strange nel Multvierso della Follia arriva oggi in Italia, con due giorni d'anticipo sulla distribuzione nord-americana, ma nel frattempo proprio in queste ore gli analisti a quanto pare hanno rivisto le loro previsioni al box office per il nuovo titolo MCU.

Come riportato da Deadline, infatti, il film diretto da Sam Raimi, che i fan si aspettano essere un sequel su tre fronti - per il precedente blockbuster Marvel Spider-Man: No Way Home (che ha raccontato eventi fondamentali per il personaggio di Benedict Cumberbatch) e per le serie Disney+ WandaVision e Loki) adesso punta ad un esordio tra i $160 e i $180 milioni di dollari a livello nazionale, grazie a quella che sarà la più ampia distribuzione di sempre per l'era della pandemia con la bellezza di 4.400 sale.

All'estero invece ci si attende un primo weekend di circa 140 milioni di dollari o più, che potrebbero ad un esordio totale di $300 milioni per Doctor Strange nel Multvierso della Follia. Se questo risultato sarà rispettato, andrebbe a rappresentare il secondo miglior debutto al botteghino dell'era Covid dopo quello stratosferico da $582 milioni di Spider-Man: No Way Home; attualmente al secondo posto c'è The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, che a livello mondiale ha esordito con $251 milioni di dollari.

Tuttavia Doctor Strange 2 partirà sfavorito rispetto a The Batman e Spider-Man, perché oltre a perdere i mercati di Russia e Cina, perderà anche tantissimi mercati del Medio Oriente, che hanno bandito il film a causa dei suoi elementi LBGTQ.