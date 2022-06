Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nuovo poster con la data d'uscita su Disney+

La data d uscita di Doctor Strange 2 su Disney Plus in abbonamento senza costi aggiuntivi era già stata rivelata qualche giorno fa, ma adesso Disney ha svelato il nuovo poster ufficiale del film confermando l'arrivo sulla piattaforma di streaming.

Tramite comunicato stampa, ma anche sulle proprie pagine social ufficiali, Disney+ ha annunciato che il film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 22 giugno in esclusiva sulla piattaforma streaming. Nel film, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli: un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo avversario...Scarlet Witch!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch e include i ritorni di Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e Rachel McAdams, con l'esordio assoluto di Xochitl Gomez nei panni di America Chavez e un gran numero di camei inaspettati. Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher in qualità di produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron, già autore per i Marvel Studios dell'acclamata serie tv Loki. In basso potete trovare la nuova locandina di film esclusiva per Disney Plus.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio 2022: nel mondo ha incassato un totale di 910 milioni di dollari, ancora in aumento e ha ufficialmente superato The Batman diventando, almeno per il momento, il miglior incasso del 2022.