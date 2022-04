Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Patrick Stewart ci sarà? Parla Sam Raimi

Dopo aver definito Doctor Strange nel Multiverso della Follia come opposto a Spiderman No Way Home, il regista Sam Raimi in un'intervista promozionale ha toccato uno degli argomenti più spinosi relativi al suo prossimo film: il ritorno di Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier.

Naturalmente, come il tour stampa di Spider-Man: No Way Home ha insegnato, i diretti interessati sono obbligati dai Marvel Studios a mantenere il segreto, sia che Patrick Stewart abbia partecipato al film sia che non l'abbia fatto, e Sam Raimi è rimasto fedele alla linea tracciata da Andrew Garfield decidendo di glissare sulla risposta. Il regista, che torna ai film di supereroi dopo Spider-Man 3 uscito nel 2007, ha infatti letteralmente schivato la domanda relativa al possibile ritorno di Patrick Stewart e l'esordio degli Illuminati:

"Non posso promettere che nel film ci sarà Patrick Stewart. Questo è tutto ciò che la Marvel mi lascerà dire".

Tuttavia, le foto ufficiali pubblicate da Empire nelle scorse settimane per pubblicizzare l'uscita del nuovo film Marvel hanno già confermato gli Illuminati (la rivista, per descrivere una foto nella quale il personaggio di Benedict Cumberbatch veniva ritratto in manette, scriveva 'Ecco Doctor Strange di fronte agli Illuminati'), e il trailer ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha anticipato non poco la partecipazione di Charles Xavier (addirittura doppiato da Ennio Coltorti, doppiatore di Patrick Stewart in tutti i film della saga degli X-Men).

Qualora Patrick Stewart dovesse tornare davvero, riconquisterebbe in solitaria il record per l'interpretazione più longeva: l'attore ha condiviso il primato insieme a Hugh Jackman per 17 anni (lui come Professor X, Jackman come Wolverine), ma dopo Spider-Man: No Way Home il record è passato a Tobey Maguire e Willem Dafoe (che grazie al nuovo film MCU hanno interpretato Peter Parker e Goblin in un arco di 19 anni). Tuttavia secondo le indiscrezioni in Doctor Strange 2 potrebbe spuntare anche Tobey Maguire per riunirsi al suo vecchio collaboratore Sam Raimi: la battaglia è aperta, insomma.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà il prossimo 4 maggio.