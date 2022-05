Doctor Strange nel Multiverso della Follia: parliamo della clamorosa scena post-credit!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi è arrivato ieri mercoledì 4 maggio nei cinema italiani, e come al solito i Marvel Studios hanno scioccato i propri fan con una scena post-credit sorprendente.

Il film di Sam Raimi - e prima di proseguire oltre questo punto, vi ricordiamo che il seguente articolo è contrassegnato come SPOILER - nasconde due scene segrete, una dopo la sigla finale del film e una al termine dei titoli di coda: la seconda, quella che arriva dopo il lunghissimo elenco di nomi e compagnie che hanno partecipato alla realizzazione del film, si ricollega al cameo di Bruce Campbell mostrato nel corso del film e rappresenta un simpatico gioco meta-cinematografico (l'attore guarda in camera ed esclama 'E' finito!', riferendosi contemporaneamente all'incantesimo con cui Doctor Strange lo aveva stregato, incantesimo che lo obbligava a malmenarsi per tre settimane, e ovviamente al film, giunto alla sua conclusione), ma è la prima scena post-credit ad aver sconvolto i fan Marvel.

La sequenza infatti è ambientata subito dopo la conclusione del film (con la quale Sam Raimi sembra voler parodiare i famosi finali dei film horror, nei quali la sfortuna dei protagonisti non sembra mai finire davvero) e mostra l'esordio di Charlize Theron nel Marvel Cinematic Universe: nel film la sua identità non viene rivelata, ma dovrebbe trattarsi di Clea, la nipote di Dormannu nei fumetti Marvel.

