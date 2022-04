Doctor Strange nel Multiverso della Follia è l'opposto di No Way Home: parla Sam Raimi

A seguito della pubblicazione del nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi ha dato il là alle rituali interviste promozionali in vista dell'uscita del suo nuovo cinecomic, previsto in Italia per il prossimo 4 maggio.

In un passaggio della chiacchierata con Fandango, l'autore ha spiegato come l'utilizzo del concetto di Multiverso nel suo film sarà molto diverso rispetto a Spider-Man: No Way Home: "Diciamo che Spider-Man No Way Home ha lanciato l'idea che i personaggi del multiverso possano far visita al nostro universo. Ma nel mio film, al contrario, saranno i personaggi del nostro universo a vagare per il multiverso, esplorando quindi altri mondi", ha detto Raimi. "In un certo senso sarà una continuazione di quell'idea, una continuazione ma anche un'espansione. Ci ritroveremo a visitare altre realtà, a scoprire come e quanto assomiglino alla nostra, oppure quanto siano completamente diverse, quali varianti possano ospitare. Credo sia un concetto molto interessante".

Prima di No Way Home, il MCU aveva iniziato ad esplorare il Multiverso nelle serie televisive Loki (live-action) e What If? (animata), mentre prima di tutti era stato il film d'animazione vincitore del premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo a giocare con l'idea di vedere più versioni dell'Uomo Ragno collaborare fianco a fianco a causa di problemi interdimensionali.

A questo proposito, per altri approfondimenti guardate le infinite varianti dei poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il film, lo ripetiamo, arriverà nelle sale italiane dal 4 maggio prossimo.