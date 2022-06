Doctor Strange nel Multiverso della Follia: online il video con i blooper: è esilarante!

Nonostante la deriva horror di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, le riprese del film hanno riservato dei momenti davvero spassosi e comici, pubblicati in un video da Marvel che racchiude tutti i blooper che riguardano la lavorazione del film di Sam Raimi. Il film uscirà in streaming su Disney+ il prossimo 22 giugno.

Nel video compare buona parte del cast, tra cui Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.

Il video verrà inserito negli extra che faranno parte della versione home video del film diretto da Sam Raimi, che includono anche le scene eliminate e il commento del regista. In questi giorni Marvel è stata accusata di satanismo proprio in relazione al film di Raimi.



Doctor Strange nel Multiverso della Follia vede Stephen Strange (Cumberbatch) tormentato da sogni che sembrano realtà e un Multiverso alle porte che potrebbe cambiare gli equilibri universalmente conosciuti. Nel tentativo di aiutare una ragazza in grado di muoversi tra le varie dimensioni (Gomez), Strange chiede aiuto a Wanda Maximoff (Olsen), non sapendo che proprio lei potrebbe rappresentare la peggior minaccia...



Tra gli extra che saranno presenti in home video citiamo le featurette, una presentazione del personaggio America Chavez e il processo di scrittura per creare un Multiverso.

Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, secondo capitolo del Marvel Cinematic Universe dedicato interamente al personaggio di Stephen Strange.