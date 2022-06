Doctor Strange nel Multiverso della Follia oggi su Disney Plus: siete Illuminati?

In attesa dell'uscita in home video di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'acclamato titolo Marvel Cinematic Universe diretto da Sam Raimi esordisce da oggi 22 giugno in streaming in esclusiva su Disney Plus.

Un giorno importante per la piattaforma, che tra i nuovi contenuti in queste ore accoglie anche il finale della prima stagione di Obi-Wan Kenobi, serie tv della saga di Star Wars con protagonista Obi-Wan Kenobi, e il nuovo episodio di Ms Marvel, secondo capitolo da piccolo schermo per il 2022 del MCU dopo la conclusione di Moon Knight.

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli: un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi (tra i quali anche il chiacchieratissimo gruppo di supereroi Illuminati), attraverserà pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un misterioso avversario. Nel cast, oltre a Benedict Cumberbatch, anche Elizabeth Olsen nei panni di Wanda, in questo titolo che è anche un vero e proprio sequel di WandaVision, e poi ancora Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.

Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi, con la sceneggiatura scritta da Michael Waldron, autore di Loki.

Nelle scorse ore, Kevin Feige ha anticipato nuovi annunci per la Fase 5 del MCU: secondo voi che ruolo avrà Doctor Strange? Ditecelo nello spazio dedicato ai commenti!