Doctor Strange nel Multiverso della Follia non è uscito ma ha già incassato 40 milioni

Ad una settimana esatta dall'uscita negli Stati Uniti, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha già iniziato ad incassare al botteghino, portando a casa un totale di $42 milioni di dollari dalle prevendite.

I biglietti in prevendita per il nuovo film diretto da Sam Raimi sono stati resi disponibili all'inizio di questo mese e da allora sono andati letteralmente a ruba. Durante la presentazione della Disney al CinemaCon, Tony Chambers, capo della distribuzione cinematografica della compagnia, ha annunciato ai presenti che la prevendita dei biglietti per il nuovo titolo Marvel aveva superato i $42 milioni di dollari, una cifra significativa che conferma Doctor Strange 2 come il titolo più atteso dell estate 2022.

Del resto nelle scorse settimane vi avevamo già segnalato che, dalla loro messa in vendita, i biglietti di Doctor Strange nel Multiverso della Follia avevano stabilito il record dell'anno su Fandango, battendo addirittura le cifre di The Batman. Al momento le ultime analisi di mercato prevedono un debutto di circa $150 milioni di dollari negli Stati Uniti per il suo weekend di apertura, ma non è detto che nei prossimi giorni non possano essere riviste o superate dai fatti. Del resto Spider-Man: No Way Home ha stravolto completamente ogni aspettativa, segnando un week-end di debutto da $260 milioni di dollari, il secondo più alto di tutti i tempi dietro solo a quello di Avengers: Endgame: staremo a vedere che cifre farà registrare Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma con $42 milioni di dollari già in tasca una grande partenza è assicurata.

