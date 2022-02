Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quali mutanti potrebbero comparire?

Il trailer di Doctor Strange 2 ha rivelato la possibile presenza del Professor X di Patrick Stewart. Ma non sarebbe l'unico degli X-Men ad apparire nella pellicola: ecco quali personaggi potremmo rivedere!

Oltre al già citato Charles Xavier, potrebbe fare il suo grande ritorno anche il personaggio di Wolverine. Al momento, in verità, si parla solo di un cameo, che porterebbe sui nostri schermi una sua versione più giovane. Tanti gli attori che potrebbero interpretare Wolverine: tra questi spicca Daniel Radcliffe.

Molti sperano di rivedere anche il giovane Professor X di James McAvoy, opzione non impossibile, ma che si è sgonfiata nel tempo. Più probabile sembra invece il ritorno di Sophie Turner nei panni di Jean Grey aka Phoenix. Infine, mentre restiamo in attesa del terzo capitolo del suo standalone, potremmo ritrovare anche il personaggio di Deadpool, portato sullo schermo da Ryan Reynolds.

Le apparizioni dei mutanti, in ogni caso, potrebbero non essere finite qui, ma bisognerà pazientare un po' per avere altre novità in merito. L'introduzione degli Illuminati nel secondo film di Doctor Strange, infatti, fa pensare che ci sarà il cameo di tanti altri personaggi degli X-Men. Voi chi vorreste vedere?

Nell'attesa di più notizie vi anticipiamo che secondo alcune fonti, in questo film rivedremo anche Mr. Fantastic, che a quanto pare potrebbe essere interpretato da John Krasinski. Questo personaggio potrebbe unirsi agli Illuminati insieme a Freccia Nera. La situazione, insomma, diventa interessante. Staremo a vedere.