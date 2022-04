Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Marvel svela ufficialmente gli Illuminati!

Dopo il teaser con il cameo di Tribunale Vivente, Doctor Strange nel Multiverso della Follia torna a mostrarsi con un nuovo spot promozionale col quale i Marvel Studios svelano ufficialmente gli Illuminati.

Il filmato promozionale appena pubblicato, intitolato "Time" e come sempre disponibile all'interno dell'articolo, offre diverse scene inedite tratte dal film di Sam Raimi, nonché un'ulteriore sguardo alla sequenza in cui il protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch viene portato davanti al consiglio segreto apparentemente guidato nientemeno che da Charles Xavier di Patrick Stewart, il famoso leader degli X-Men. In questo nuovo filmato, tuttavia, Karl Mordo (il personaggio interpretato da Chiwetel Ejiofor anche nel primo film di Doctor Strange, e che tornerà in questo attesissimo sequel) presenta ufficialmente Gli Illuminati: "Gli Illuminati sono pronti a riceverti" dice Mordo nel trailer, rivolgendosi a Doctor Strange.

Ovviamente il filmato non svela da quali personaggi sarà composto questo misterioso consiglio di Illuminati: nell'universo dei fumetti Marvel, gli Illuminati originali erano una società segreta composta da Tony Stark/Iron Man, Reed Richards/Mister Fantastic, Namor, Black Bolt, Doctor Strange e il Professor X. Nel primo incontro del gruppo, istituito per proteggere il mondo e 'supervisionare' le questioni più importanti dell'universo, era presente anche T'Challa/Black Panther, che però inizialmente rifiutò di unirsi agli altri.

Secondo voi cosa succederà in Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Ditecelo nei commenti! Il film uscirà il 4 maggio prossimo.