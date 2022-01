Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il look del Barone Mordo in questa promo art

Ora che Spider-Man: No Way Home è stato archiviato, nonostante continui a sfornare numeri da capogiro al box-office internazionale, i fan dei Marvel Studios possono concentrare le loro attenzioni sulla prossima pellicola in uscita del Marvel Cinematic Universe, Doctor Strange nel Multiverso della Follia dove tornerà anche il temibile Barone Mordo.

Nuovamente interpretato da Chiwetel Ejiofor, il Barone Mordo dei Marvel Studios tornerà nei panni di uno dei villain di Doctor Strange dato che proprio dal trailer ufficiale di Doctor Strange 2 scopriamo che il personaggio ha bramato nell'ombra per proteggere - a suo dire - la tenuta del Multiverso. Barone Mordo identifica proprio nel suo vecchio amico Strange la minaccia più pericolosa per l'umanità. Oggi scopriamo quindi il nuovo look di Mordo attraverso la confezione della linea di Marvel Legends prodotta dalla Hasbro che include quindi il suo nuovissimo taglio di capelli.

Recentemente è stata diffusa la sinossi ufficiale di Doctor Strange 2 che rivela alcuni segreti e nuovi misteri che attenderanno i fan al cinema: "Ora che, dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Iron Man e Capitan America non ci sono più, lo Stregone Supremo Doctor Strange dovrebbe iniziare a svolgere un ruolo più attivo e centrale negli Avengers. Tuttavia, avendo usato la magia per manipolare il tempo e lo spazio a proprio piacimento sfoderando un incantesimo proibito che è considerato il più pericoloso di tutti, Strange ha aperto la porta alle misteriose follie del 'Multiverso'. Per riportare ordine in un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange cerca l'aiuto del suo fedele alleato Wong, l'attuale Stregone Supremo, e la maga più potente del creato, Scarlet Witch ... ma una terribile minaccia incombe sull'umanità e sull'intero universo, e tutti i loro poteri combinati potrebbero non bastare. Perché contro i nostri eroi sta arrivando qualcuno che assomiglia proprio a Doctor Strange...".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà nelle sale il 6 maggio 2022. Di seguito la promo art ufficiale del Barone Mordo.