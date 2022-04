Doctor Strange nel Multiverso della Follia: i legami con Loki? Risponde Michael Waldron

Michael Waldron potrebbe scrivere il nuovo film degli X Men per i Marvel Studios, ma nel frattempo l'acclamato autore fantascientifico ha conquistato i cuori dei fan con le sue sceneggiature per la serie tv Loki e per l'imminente Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

A questo proposito, in un'intervista promozionale con The Playlist l'autore ha anticipato le connessioni tra Loki e il sequel di Doctor Strange, scherzando sul fatto che scrivere così tante trame basate sul Multiverso imponete di tenere nel cassetto una scorta di aspirina per il mal di testa:

"A questo punto sospetto che perfino i miei mal di testa siano in qualche modo interconnessi tra loro. Voglio dire, in questa saga tutto è connesso e tutto comunque riesce a reggersi sulle proprie gambe. In un grande universo, ogni cosa esiste per sé ma allo stesso tempo ha un effetto su qualcos'altro. Sicuramente, per quanto riguarda il MCU, sarai in grado di goderti maggiormente il nuovo capitolo di una storia se hai già visto il capitolo precedente. Ma ogni volta l'obiettivo è quello di creare una storia che sia bella di per sé, che sia autosufficiente, che non abbia bisogno di fare affidamento su altre storie."

Ricordiamo che, nel finale della prima stagione di Loki, è stato rivelato che tutti i rami del Multiverso erano stati 'sorvegliati' dalla variante di Kang il Conquistatore nota come 'He Who Remains', al fine di impedire ai suoi altri sé di fuggire dalla propria realtà e iniziare a conquistare il Multiverso. What If e Spider-Man: No Way Home da allora hanno aperto il Multiverso, introducendo numerose varianti dei principali eroi e cattivi dell'MCU e hanno persino incrociato i personaggi del MCU con film non prodotti dai Marvel Studios.

Cosa succederà secondo voi in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la prossima tappa della 'saga del Multiverso' del MCU? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti scoprite come, secondo Sam Raimi, Doctor Strange 2 cambierà per sempre Stephen Strange.