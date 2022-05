Doctor Strange nel Multiverso della Follia, leak clamoroso: le parole di Kevin Feige

Alla fine è successo: dopo il rischio spoiler della colonna sonora di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film di Sam Raimi ha subìto un clamoroso leak che ha svelato al popolo di internet una delle sequenze più attese, con Kevin Feige che ha commentato in conferenza stampa.

Ovviamente non forniremo dettagli sulla natura del leak né sul suo contenuto (ma se volete evitare spoiler vi avvisiamo di stare attenti ai portali in cui andrete a sbriciare nei prossimi giorni e ai social network che frequentate di solito), passando direttamente alle dichiarazioni di Kevin Feige. Durante l'intervista, infatti, il presidente dei Marvel Studios ha spiegato che l'unica regola da seguire per mantenere i segreti dei film MCU è sapere che non riuscirai a mantenerli tutti.

"La sfortunata verità è che non riuscirai sempre a mantenere segreti tutti i segreti dei tuoi film, quindi devi assicurarti che la storia funzioni indipendentemente da essi. Il nostro scopo è fare il miglior film possibile. Allo stesso tempo penso che molte persone stiano diventando brave a non diffondere gli spoiler. Se qualcuno riesce a rubare qualcosa prima che il film esca nei cinema, a volte non lo fa circolare perché sa che potenzialmente rovinerà l'esperienza a qualcuno".

A quanto pare non sempre va così, purtroppo. Vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà nei cinema italiani dal 4 maggio e vi avvertiamo ancora una volta di fare attenzione ai possibili spoiler che circolano in rete.

