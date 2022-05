Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Kevin Smith approva: 'L'incantesimo funziona'

Non abbiamo memoria di un evento recente dell'universo nerd durante il quale non abbiamo sentito parlare di Kevin Smith: il regista di Clerks non si lascia sfuggire una sola occasione per sfoggiare tutto il suo animo da fanboy, per cui era decisamente poco probabile che non dicesse la sua anche su Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Mentre Benedict Cumberbatch parla di una pausa dalla recitazione da concedersi nel post-Doctor Strange nel Multiverso della Follia, infatti, il buon Kevin si mostra entusiasta in un adorabile ritratto di famiglia su Twitter durante l'anteprima del film, condividendo con noi il suo parere sul ritorno di Sam Raimi al cinecomic.

"Serata al cinema in famiglia per la spettacolare anteprima del folle Doctor Strange nel Multiverso della Follia. La recensione completa arriva domani, ma in breve: l'incantesimo funziona alla grande! Raimi ci dà dentro con i jumpscare, mentre i Marvel Studios decidono di uscire dal tracciato e di puntare verso la palude" sono le parole con cui il regista ha commentato su Twitter il film con Elizabeth Olsen.

E voi, siete già andati a vedere il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe? Qual è il vostro parere al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti! Proprio Elizabeth Olsen, intanto, ha parlato del ruolo della sua Scarlet Witch in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.