Doctor Strange nel Multiverso della Follia introdurrà Parallelo Utopico!

Il nuovo poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha anticipato l'imminente uscita del nuovo film del Marvel Cinematic Universe, e ora da una nuova intervista ufficiale arriva una grossa conferma relativa alla trama.

A quanto pare, infatti, Doctor Strange nel Multiverso della Follia includerà Parallelo Utopico, una regione della realtà che si trova 'fuori dal tempo' e 'tra gli universi'. A rivelarlo è stata Xochitl Gomez, interprete dell'esordiente America Chavez: in effetti nei fumetti Parallelo Utopico è un piano della realtà legato proprio alla nuova supereroina del MCU che debutterà nel film di Sam Raimi.

"America Chavez in questo film sta letteralmente scappando per salvarsi la vita e nel farlo attraversa lo spazio di giunzione tra gli universi insieme a Doctor Strange", ha detto l'attrice in una recente intervista concessa a Marvel.com. Secondo il database della House of Ideas, Parallelo Utopico è la dimensione alternativa da cui proviene America Chavez, e quando i fan la incontreranno per la prima volta in Nel Multiverso della Follia lei sarà già in fuga da diversi anni a causa dei suoi superpoteri, che le permettono di saltare attraverso le dimensioni. Per questo motivo, ha sviluppato grossi problemi di fiducia: "L'arco narrativo di America riguarda l'imparare a fidarsi degli altri. Nel corso della sua vita ha fatto affidamento solo su sé stessa ed è stata sola per tantissimo tempo. Questa volta dovrà imparare a permettere agli altri di aiutarla", ha aggiunto la Gomez.

Il tema della fiducia era stato anticipato anche da Sam Raimi per parlare dell'arco narrativo di Doctor Strange nel nuovo film, dunque è chiaro che avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo dei vari personaggi. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà il 4 maggio in Italia.