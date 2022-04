Doctor Strange nel Multiverso della Follia: infinite varianti nei nuovi poster Marvel!

Pochi minuti dopo il sensazionale nuovo trailer di Doctor Strange 2, attesissimo sequel che arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo tra un mese e che sancirà anche il ritorno alla regia di Sam Raimi, sono piombati in rete una serie di poster ufficiali ciascuno per ogni formato della pellicola, dal Dolby alla versione IMAX.

Tra i poster appena diffusi online, e che potete comodamente visualizzare nel post messo in calce a questa news, c'è il nuovo poster realizzato per Dolby Cinema, quella per Screen X, il poster per le versioni in Real 3D della pellicola, e la locandina per le sale che proietteranno Doctor Strange nel Multiverso della Follia in formato IMAX. Infine, anche il nuovissimo poster ufficiale della pellicola che sarà distribuito in tutte le sale del mondo (nelle rispettive versioni tradotte).

Nel nuovissimo trailer presentato poche ore fa, vediamo per la prima volta in questo sequel Billy e Tommy, ovvero i figli di Wanda Maximoff creati da lei stessa a Westview nel corso di WandaVision; quest'ultimo trailer del sequel di Doctor Strange è incentrato sull'idea che sia Doctor Strange che Wanda stiano soffrendo di incubi ricorrenti, con Wanda che ovviamente continua a vedere i sui figli scomparsi quando la realtà che si era costruita per 'evadere' dalla propria vita era crollata alla fine di WandaVision.

Diretto da Sam Raimi da una sceneggiatura scritta da Michael Waldron, il film include nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams. Secondo le indiscrezioni torneranno anche tanti ex attori Marvel dai film precedenti il MCU, come Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier, mentre i rumor indicano anche la presenza di Tom Cruise, Tobey Maguire e Ryan Reynolds. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.