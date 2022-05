Doctor Strange nel Multiverso della Follia indirizzerà l'MCU verso Secret Wars?

Che il multiverso sia attualmente il principale focus del Marvel Cinematic Universe non lo scopriamo certo oggi: non è ancora chiaro, però, quale sarà il grande evento che caratterizzerà questa nuova macro-Fase del franchise dopo i fuochi d'artificio di Infinity War. E se stavolta fosse il turno di Secret Wars?

Mentre le proiezioni parlano di un esordio da urlo per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, infatti, in molti si chiedono se il film con Benedict Cumberbatch non possa essere il preambolo giusto per un grande evento ispirato proprio alla nota run a fumetti.

In Secret Wars, ricordiamo, vediamo gli ultimi universi sopravvissuti (quello Marvel e quello Ultimate) scontrarsi e finire nel Battleword, un mondo diviso in fazioni composte da diverse combinazioni di personaggi dei vari universi: ma in che modo questo Doctor Strange nel Multiverso della Follia potrebbe anticipare tutto ciò?

Inutile dire che l'esplosione del multiverso sia un terreno più che fertile per una situazione del genere: in molti, inoltre, si chiedono se il ruolo degli Illuminati non possa essere simile a quello ricoperto dal gruppo di eroi in New Avengers, quando i nostri si trovano a dover combattere per sopravvivere ad un vero e proprio scontro di universi.

Degli Illuminati atti alla sola sorveglianza del multiverso, d'altronde, rischierebbero di risultare una fotocopia della Time Variance Authority introdotta da Loki: che la presenza di Patrick Stewart e soci abbia dunque uno scopo diverso? Lo scopriremo solo fiondandoci in sala in queste ore! Ecco, a tal proposito, alcune cose da sapere su Doctor Strange 2 prima di andare al cinema.