Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film Marvel vietato anche in Egitto!

I fan Marvel di alcune zone del mondo sembrano destinati a scontrarsi con una cocente delusione nel corso delle prossime settimane: a pochi giorni dall'uscita in sala, infatti, Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta andando incontro ad alcuni divieti che ne impediranno la proiezione in determinati Paesi.

Già nei giorni scorsi si era parlato della censura di Doctor Strange nel Multiverso della Follia in Arabia Saudita (e, probabilmente, in Kuwait), dove il film con Benedict Cumberbatch non potrà essere proiettato: una soluzione che, in queste ore, parrebbe esser stata adottata anche dalle autorità egiziane.

L'annuncio è stato dato dal profilo egiziano di IMAX, che ha confermato l'impossibilità di proiettare il film di Sam Raimi in Egitto: le motivazioni sarebbero le stesse che già riguardavano il veto in Arabia Saudita, vale a dire quelle relative alla presenza di alcune scene esplicitamente pro-LGBTQ+ legate, presumibilmente, al personaggio di America Chavez, notoriamente omosessuale nei fumetti.

Una decisione che non può certo far felici i fan Marvel egiziani, che inevitabilmente si scontreranno con altre soluzioni di questo tipo in futuro, dal momento in cui personaggi come Chavez sembrano destinati ad essere tutt'altro che passeggeri nell'MCU. Polemiche e censure a parte, comunque, qui trovate il nuovo teaser di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.