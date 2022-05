Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fan in coro: 'È un film su Scarlet Witch'

Che Wanda Maximoff avrebbe ricoperto un ruolo di primaria importanza in Doctor Strange nel Multiverso della Follia era stato chiaro sin dal primo momento, con trailer e immagini ufficiali che subito avevano puntato fortissimo sul personaggio interpretato da Elizabeth Olsen. Le cose, per citare proprio Strange, potrebbero essere 'sfuggite di mano'.

Mentre Kevin Smith si mostra entusiasta di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, infatti, i fan accorrono in massa sui social a condividere i propri commenti sul film di Sam Raimi, e tutti sembrano concordare su un punto in particolare: se gli Studios avessero deciso di venderlo come film su Scarlet Witch nessuno avrebbe avuto nulla da ridire.

"Penso che questo film abbia fatto un ottimo lavoro dedicando a Wanda il tempo e il rispetto che merita", "Wanda è uno dei miei personaggi preferiti, Elizabeth Olsen ha fatto un ottimo lavoro come sempre, avrebbe dovuto essere al 100% un film su Scarlet Witch", "Alla fine si è rivelato essere più un film su Wanda, mentre inizialmente sembrava che lei dovesse essere solo un elemento nel viaggio di Strange" si legge in alcuni commenti su Reddit.

E voi, come la pensate? Credete anche voi che Wanda Maximoff sia stata la vera protagonista del film di Sam Raimi? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali film e serie Marvel ci aspettano dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia.