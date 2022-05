Doctor Strange nel Multiverso della Follia, esiste una versione di quasi 3 ore di durata!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta andando alla grande in Italia, forse anche grazie alla durata di due ore, che rappresenta oramai lo standard per i blockbuster hollywoodiani. Eppure, a quanto pare, in origine il nuovo film Marvel sfiorava le tre ore!.

A rivelarlo è stato il regista Sam Raimi, tornato con Doctor Strange nel Multiverso della Follia alla regia di un cinecomix quindici anni dopo Spider-Man 3 con Tobey Maguire. Parlando con Collider, infatti, l'autore ha spiegato che in effetti esiste una versione di quasi 3 ore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: "A questo proposito, posso dire che la prima versione del film è stata... in realtà non ricordo la durata esatta, ma probabilmente arrivava a circa due ore e quaranta minuti. Ma più avanti nel corso della produzione ci siamo concentrati sul far scendere quel minutaggio, e anche se stavamo ancora proseguendo nelle riprese aggiuntive pian piano abbiamo iniziato a tagliare il materiale che ci sembrava in eccesso. Alla fine siamo scesi alle due ore e cinque minuti circa che trovate in sala."

Il regista, tuttavia, non ha rivelato il motivo per cui ha deciso di ridurre la durata del primo montaggio, anche se Nel Multiverso della Follia è in linea con i precedenti film di Sam Raimi, che hanno una durata media di circa 113 minuti (ad eccezione di Spider-Man 3, che a 2 ore e 19 minuti è ancora oggi il suo film più lungo).

Per altre letture, scoprite chi è il misterioso personaggio che appare alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia...ma fate attenzione agli spoiler che incontrerete cliccando sul link evidenziato!