Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen: 'Preparatevi agli jumpscare'

Tante volte si è parlato di un Marvel Cinematic Universe intenzionato ad adottare stilemi più vicini all'horror in alcuni passaggi: un'intenzione spesso mai effettivamente tradotta in fatti, almeno fino all'arrivo di un maestro del genere come Sam Raimi, che con Doctor Strange nel Multiverso della Follia sembrerebbe non essersi risparmiato.

Apparso nel più recente teaser di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il regista de La Casa e Drag Me To Hell parrebbe infatti aver dato libero sfogo al suo amore per l'horror nel film con Benedict Cumberbatch, almeno stando alle parole della co-protagonista Elizabeth Olsen.

"Sam è noto per l'esperienza terrificante del suo cinema. Lui riesce a creare quanta più tensione possibile negli spettatori, quindi preparatevi a vivere più di un momento jumpscare" sono state le parole dell'attrice di Scarlet Witch, che come villain annunciata del film avrà presumibilmente spesso e volentieri a che fare con i momenti più spaventosi di questo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Tra pochi giorni, dunque, scopriremo quanto di vero ci sia nelle parole di Olsen: sarà davvero la svolta horror dell'MCU, o dovremo accontentarci di qualche spavento un po' annacquato? Chi vivrà vedrà! Nelle ultime ore, intanto, anche l'Egitto ha annunciato di aver vietato Doctor Strange nel Multiverso della Follia.