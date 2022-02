Doctor Strange nel Multiverso della Follia, c'è anche Deadpool nel nuovo poster?

Insieme all'attesissimo nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Marvel ha diffuso un poster che i fan stanno attentamente analizzando per scoprire possibili indizi sul prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, che secondo alcuni potrebbe includere anche Deadpool!

Questa notte, durante la 56° edizione del Super Bowl, sono state mostrate le immagini del nuovo trailer del film diretto da Sam Raimi, di seguito diffuse in rete insieme al poster che potete vedere in calce all'articolo.

Al centro vediamo il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch intento a lanciare un incantesimo, mentre tutto attorno a lui è in frantumi: sui vari frammenti di vetro sono riflessi volti e oggetti che i fan dall'occhio più attento stanno analizzando per scoprire possibili novità sul prossimo film Marvel. Ad esempio, alcuni hanno già individuato un dettaglio che confermerebbe la presenza di Captain Carter in Doctor Strange 2.

Per altri, invece, potrebbe essere arrivata l'ora dell'ingresso di Deadpool nel vasto universo MCU: scrutando con attenzione i dettagli dei riflessi sulle superfici in frantumi, oltre ai volti dei nomi già noti nel cast di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, qualcuno avrebbe notato un particolare che rimanda all'eroe interpretato da Ryan Reynolds. Date un'occhiata al secondo tweet a fine articolo per vedere di cosa si tratta!

In molti sul web discutono sulla possibilità che il riflesso in questo piccolo dettaglio sia proprio quello di Deadpool con la sua inconfondibile maschera rossa con gli inserti neri attorno agli occhi. D'altronde le teorie sull'ingresso di Deadpool nel MCU hanno preso piede da tempo grazie alla fervida immaginazione dei fan che amano elaborare ipotesi sul futuro del multiverso.

Non ci resta che aspettare il 4 maggio per scoprirlo: in quella data Doctor Strange nel Multiverso della Follia debutterà nelle sale cinematografiche italiane, con 2 giorni d'anticipo rispetto agli Stati Uniti. Nell'attesa, date un'occhiata anche al nostro approfondimento sul trailer di Doctor Strange 2!