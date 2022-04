Doctor Strange nel Multiverso della Follia, c'è anche Captain Carter nel nuovo spot!

A una sola settimana di distanza dall'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la voglia dei fan di scoprire quali sorprese (positive o negative che siano) ci riserverà questo multiverso ormai fuori controllo è comprensibilmente alle stelle: gli Studios lo sanno, e non fanno che alimentare l'hype con ogni mezzo.

Mentre volano le prevendite di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che negli Stati Uniti sta già registrando numeri incredibili, dunque, Marvel tenta di soffiare sull'entusiasmo dei fan con un nuovo, breve teaser che, nei suoi circa 30 secondi di durata, ci anticipa effettivamente qualcosa di piuttosto interessante.

Nella clip vediamo il nostro Doctor Strange alle prese con gli Illuminati, con tanto di dettaglio sulla mano di Xavier (che, comunque, ancora non ci viene mostrato in volto): nel rapido susseguirsi di immagini, però, è impossibile non notare uno scudo decisamente familiare! Si tratta, ovviamente, dello scudo imbracciato da Captain Carter (a meno di non voler credere ad un redivivo Steve Rogers): il personaggio di Hayley Atwell potrebbe quindi fare effettivamente il suo esordio anche sul grande schermo dopo la comparsa in What If...?, per la gioia dei tanti fan che ne chiedevano la conferma.

E voi, fate parte dei tanti fan che speravano nell'arrivo della nostra Peggy? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il nuovo poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.