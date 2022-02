Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Disney conferma Captain Carter nel film?

Il secondo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha dato vita ad ancor più teorie e speculazioni del primo, e una di queste riguardava la presenza di Captain Carter nel film. E Disney potrebbe aver appena confermato quest'ultima.

Si teorizzava già la presenza di diversi personaggi della serie animata What If... nel sequel del film con Benedict Cumberbatch, ma i più recenti materiali promozionali diffusi in questi giorni hanno alimentato le discussioni riguardo al film diretto da Sam Raimi.

In particolare, il nuovo poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia mostrava in uno dei frammenti di vetro presenti nel disegno anche lo scudo di Captain Carter, portando i fan alla convinzione che il personaggio interpretato da Hayley Atwell sarà affettivamente nella pellicola.

Ma con questi progetti si sa, finche non arrivano conferme ufficiali o il film vero e proprio, è difficile dire le cose con certezza. Per questo il post di Disney+ Italia ci pare di grande interesse, perché con un'allusione (non troppo velata) proprio a Captain Carter in Doctor Strange 2 ci ricorda che gli episodi della prima stagione di What If...? sono tutti disponibili per la visione sulla piattaforma.

"Sembra che quello scudo sia riapparso recentemente da qualche parte... non vi sembra una "Follia"?

#CaptainCarter e tutti gli episodi di #WhatIf vi aspettano su #DisneyPlus!" si legge nel post.

Servono altre conferme, secondo voi?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà a maggio al cinema.