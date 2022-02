Doctor Strange nel Multiverso della Follia: è davvero Captain Marvel quella nel trailer?

Un fotogramma che ingrandisce questa fugace apparizione nel trailer sembra confermare che all'interno dell'armatura ci sia una donna nera. Anche se ovviamente non c'è nulla di confermato in merito, proprio la scena che vede al centro il suddetto scontro tra Monica e Wanda si ricollegherebbe direttamente a quanto visto in WandaVision , con il personaggio di Monica Rambeau - ormai dotato di poteri sovrannaturali - che cercherà ancora una volta di portare alla normalità un essere potentissimo, ovvero Scarlet Witch.

Come possiamo notare dal trailer di Doctor Strange 2 mandato in onda durante il Super Bowl questa notte, a un certo punto fa la sua comparsa un personaggio dalle caratteristiche molto simili a quelle di Captain Marvel. Tuttavia, ci sono dei dettagli che lasciano un po' perplessi. Mentre inizialmente molti fan puntavano il dito verso il Tony Stark di Tom Cruise , nelle ultime ore pare che l'ipotesi più azzeccata per la reale identità di questo personaggio (che nel trailer vediamo anche scontrarsi con Wanda Maximoff) sia quella di una variante della stessa Captain Marvel , nella fattispecie quella di Monica Rambeau (o in alternativa della madre, Maria Rambeau).

