Doctor Strange nel Multiverso della Follia, commentiamo il film con Victorlaszlo88!

Alla fine il grande giorno è arrivato: dopo tanta attesa e innumerevoli teorie, Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha finalmente fatto il suo esordio in sala durante la giornata di ieri, permettendo a milioni di fan in tutto il mondo di scoprire le conseguenze di quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home.

Mentre i primi risultati parlano di un Doctor Strange al comando del box-office anche in Italia, dunque, la domanda che sorge è: Sam Raimi avrà fatto di nuovo centro? Il ritorno al cinecomic del regista della trilogia di Spider-Man è stato ovviamente vissuto con l'hype delle grandi occasioni da parte dei fan, per cui ci sembrava giusto esaminare la questione con qualcuno che, di solito, cose da dire sull'argomento ne ha parecchie!

Stiamo parlando di Victorlaszlo88, che anche stavolta, in effetti, di cose da dire ne ha avute eccome: nel corso della chiacchierata con il nostro Gabriele Laurino, il noto youtuber ha infatti potuto esaminare i vari aspetti del film con Benedict Cumberbatch, da quelli più convincenti a quelli che, invece, potrebbero averci fatto storcere il naso.

Naturalmente vi sconsigliamo di schiacciare il tasto play nel caso non abbiate ancora visto il film: in caso contrario, non perdetevi la nostra analisi! Tornando al film, intanto, Rachel McAdams ha parlato dell'evoluzione della sua Christine Palmer.