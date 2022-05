Doctor Strange nel Multiverso della Follia: cinema di New York ha 74 proiezioni al giorno!

Le abbiamo contate una per una, e che ci crediate o meno un cinema di New York ha organizzato 74 proiezioni al giorno per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Benedict Cumberbatch che esordisce oggi negli Stati Uniti.

Mentre in Italia i fan stanno già discutendo del clamoroso cameo del supereroe Marvel più atteso di sempre, il pubblico americano inizierà da oggi venerdì 6 maggio a riempire le sale nord-americane, ma il pubblico della Grande Mela avrà molta più scelta, soprattutto dalle parti di Times Square: il famoso cinema AMC Empire 25, l'ex teatro Eltinge Broadway situato sulla West 42nd Street a Manhattan, New York City, proprio nei pressi della mitica piazza newyorkese, ospiterà oggi la bellezza di 74 diverse proiezioni di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Merito dei diversi formati utilizzati, che vanno dal Prime al Dolby, dall'Imax con laser 3D all'Imax con laser, dal Real 3D al digitale, con addirittura due proiezioni sottotitolate, una delle quali disponibile in sottotitoli spagnoli. La più popolare è la proiezione in digitale, con quarantacinque spettacoli diversi che partiranno dalle 8:15 della mattina (per i matinée, che arrivano fino alle 3:45pm, si applica una tariffa di sconto del 30%) per concludersi - pensate - alle 2:45 di notte. Alla faccia del multiplex, insomma.

Ma l'AMC Empire 25 è stato fortunato, perché a quanto pare inizialmente Doctor Strange nel Multiverso della Follia durava quasi 3 ore!