Doctor Strange nel Multiverso della Follia, chi sono gli altri insieme a Xavier?

Nella notte tra il 13 e il 14 Febbraio è arrivato il trailer ufficiale di Doctor Strange 2. I fan hanno ovviamente subito analizzato le immagini, individuando i probabili personaggi presenti nel nuovo film di Doctor Strange. C'è una scena in particolare in cui sembra che vediamo Xavier: ma chi è con lui?

Il momento a cui ci riferiamo è intorno al minuto e dieci, e vede il Professor X di Patrick Stewart, o almeno quello che sembra essere lui, che dice una frase rivolta a Doctor Strange. Nel luogo in cui si trovano, ci sono delle poltrone, su cui intravediamo delle ombre. Si dovrebbe trattare degli Illuminati, un gruppo di eroi che può decidere il destino dell'universo, e di cui il Professor X farebbe parte. Ma quali membri di questa squadra sono presenti nel trailer? Ecco la nostra idea.

Il primo è Mordo, di cui sentiamo le parole nel trailer, e che potrebbe essere colui che ha catturato Strange per portarlo al gruppo, che dovrebbe decidere per il suo futuro. Secondo molti potrebbe esserci anche Captain Carter, che non vediamo nel trailer ma di cui i fan hanno scovato lo scudo nel poster ufficiale del film. Oltre Carter potremmo trovare anche Monica Rambeau e Balder.

In una scena in cui quello che sembra essere il nuovo Black Panther cammina verso la giuria, alcuni sembrano aver individuato anche Namor e Black Bolt, la cui presenza sembra però improbabile. Più plausibile sembra invece la presenza del Tony Stark di Tom Cruise e di Reed Richards. Il primo, infatti, era parte della squadra anche nei fumetti, e diversi rumor hanno accostato Cruise al ruolo. Stessa cosa vale per Reed Richards, che degli Illuminati sarebbe praticamente il fondatore.

Voi chi avete scovato nel trailer? Fatecelo sapere nei commenti!