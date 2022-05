Doctor Strange nel Multiverso della Follia: chi è il misterioso personaggio finale?

La scena post credit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha svelato l'arrivo di un nuovo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, interpretato da un grosso nome dell'industria di Hollywood tenuto segreto dalla campagna marketing dei Marvel Studios.

Stiamo parlando - ATTENZIONE, vi ricordiamo che questo articolo è contrassegnato col bollino rosso degli SPOILER - dell'attrice premio Oscar Charlize Theron, interprete di Clea: il personaggio compare nella prima scena post-credit del film, durante la quale, dopo essersi palesata improvvisamente davanti a Doctor Strange, apre un portale e lo invita a seguirla verso una nuova avventura.

Ma chi è Clea nei fumetti Marvel? Per chi non lo sapesse, si tratta della nipote di Dormannu, nata da una relazione clandestina tra Umar, la sorella del sovrano della Dimensione Oscura, e il principe Orini, erede del trono di Dormannu. Clea però viene abbandonata da sua madre, disgustata dal rango inferiore del suo amante Orini, e lui decide di mantenere segreta la vera discendenza di Clea. Nel corso della lunga storia editoriale della Marvel, le strade di Doctor Strange e Clea si sono incrociate fino all'amore, sbocciato durante le mille peripezie che hanno visto i due esseri mistici fronteggiare Dormannu, sua sorella Umar e le diverse dimensioni ultraterrene che governano. Sarà interessante scoprite quale ruolo avranno riservato i Marvel Studios alla Clea di Charlize Theron, che sicuramente si rivelerà un nome importante sul quale puntare per un - a questo punto assai probabile - Doctor Strange 3.

