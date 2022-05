Captain Carter attacca Doctor Strange nel nuovo spot di Multiverso della Follia!

Un nuovo video promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia fornisce qualche informazione in più sul chiacchierato coinvolgimento di Captain Carter nel film diretto da Sam Raimi, sequel del Doctor Strange di Scott Derrickson con protagonista Benedict Cumberbatch, che torna nel ruolo dopo No Way Home.

Scoprite tutto ciò che sappiamo su Doctor Strange 2, il sequel di Sam Raimi.



Sul canale YouTube di Marvel Entertainment è stata condivisa una nuova clip di 30 secondi che mostra lo scudo di Carter lanciato contro Strange prima di un secondo step nel quale il protagonista esclama:"È già qualcosa".



Non è chiaro se si tratti di due spezzoni consequenziali nel film tuttavia Strange indossa gli stessi vestiti e sembra essere nella stessa stanza, un chiaro indizio che possa trattarsi dello stesso fotogramma.

Da settimane ci sono rumor e speculazioni sulla possibile presenza di Captain Carter nel film e questo nuovo promo è una conferma positiva di questa possibilità. Da quanto risulta Carter potrebbe far parte degli Illuminati del Multiverso ma i dettagli sono ancora poco chiari.



Captain Carter è una variante di Peggy Carter nel Multiverso, che segna il ritorno di Hayley Atwell nel Marvel Cinematic Universe. L'attrice è apparsa per la prima volta nel ruolo in Captain America - Il primo Vendicatore, tornando più volte all'interno del franchise.



Il film di Raimi uscirà nelle sale il 4 maggio. Ricordiamo che Doctor Strange 2 è a rischio in Cina a causa di una sequenza sotto la lente d'ingrandimento delle autorità cinesi.