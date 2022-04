Doctor Strange nel Multiverso della Follia: tutti i camei, confermati e non!

Il treno di hype per Doctor Strange nel Multiverso della Follia è già partito in tutto il mondo, ma per prepararvi al meglio all'uscita del nuovo film Marvel diretto da Sam Raimi abbiamo pensato di fornirvi una piccola guida al Multiverso e i suoi infiniti camei.

Come di certo saprete, infatti, tra indiscrezioni e pseudo conferme suggerite dai vari trailer ufficiali, Doctor Strange nel Multiverso della Follia includerà tantissimi personaggi più o meno noti. Tra confermati e rumoreggiati, ecco l'elenco completo qui sotto:

Professor Charles Xavier : il leader degli X-Men è stato ampiamente anticipato dai trailer ufficiali di Doctor Strange 2, e secondo le indiscrezioni sarà interpretato nuovamente da Patrick Stewart, che ha vestito i panni del personaggio in tutti i film della saga degli X-Men prodotti dall'ormai defunta 20th Century Fox. La sua presenza sembra ormai certa, ma i fan si chiedono se si tratta dello stesso personaggio dei film originali degli X-Men oppure di una sua variante. La risposta la darà il film.

: i figli di Wanda, che hanno debuttato nel MCU durante gli eventi della serie tv WandaVision, sono stati mostrati in alcun spot ufficiali e nel film di Sam Raimi saranno interpretati nuovamente dai giovani attori Julian Hilliard e Jett Klyne.

: un altro cameo apparentemente confermato grazie al marketing è quello di Lashana Lynch, interprete di Maria Rambeau in Captain Marvel, che nel film con Benedict Cumberbatch dovrebbe interpretare una Captain Marvel proveniente da una realtà in cui fu proprio Maria ad ottenere i poteri che noi sappiamo essere di Carol Denvers.

: lo storico collaboratore di Sam Raimi ha sempre una piccola parte nei film del regista (di certo ricorderete i tre diversi camei in tre ruoli diversi nella trilogia di Spider-Man) e ha girato qualche scena anche per Doctor Strange 2, ma ci sono stati voci contrastanti circa la possibilità che la sua parte sia stata tagliata. Il destino del cameo di Bruce Cambell sarà rivelato solo dal grande schermo.

: si dice - o è stato detto - che la star di Mad Max Fury Road abbia una parte nel sequel di Doctor Strange, nel quale dovrebbe interpretare Clea, nipote di Dormannu e sposa di Strange nei fumetti. Tobey Maguire : si era parlato di un secondo ritorno del Peter Parker di Tobey Maguire dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, principalmente per 'riunirsi' al suo regista Sam Raimi. Succederà davvero?

: si era parlato di un secondo ritorno del Peter Parker di Tobey Maguire dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, principalmente per 'riunirsi' al suo regista Sam Raimi. Succederà davvero? Tom Hiddleston : Doctor Strange 2 sarà direttamente legato agli eventi della serie tv Loki, e in comune i due progetti hanno anche lo sceneggiatore Michael Waldron, quindi il nome di Tom Hiddleston è stato sulla bocca (e sulle pagine Twitter) di tutti gli insider più famosi del web.

: Doctor Strange 2 sarà direttamente legato agli eventi della serie tv Loki, e in comune i due progetti hanno anche lo sceneggiatore Michael Waldron, quindi il nome di Tom Hiddleston è stato sulla bocca (e sulle pagine Twitter) di tutti gli insider più famosi del web. Deadpool: Ryan Reynolds dovrebbe aver ripreso il ruolo di Deadpool per un cameo nel sequel di Doctor Strange, cameo che secondo le teorie avrà presumibilmente a che fare con l'arrivo del suo personaggio nel MCU a causa della rottura del Multiverso e che quindi fungerà da preludio a Deadpool 3, film attualmente in lavorazione in casa Marvel Studios. Ryan Reynolds ha negato ogni cosa, ma nessuno gli ha creduto: chi avrà ragione?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 4 maggio in Italia: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.