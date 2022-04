Doctor Strange nel Multiverso della Follia 'cambierà per sempre' Stephen Strange

Il regista Sam Raimi ha anticipato che il prossimo film della saga in eterno divenire dei Marvel Studios, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, avrà grosse conseguenze per l'eroe interpretato da Benedict Cumberbatch, al punto che lo cambierà per sempre.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il film più atteso dell estate, e nonostante il suo cast ampissimo e i numerosi supereroi coinvolti (confermati e non), la storia del film promette comunque di essere molto incentrata sul viaggio personale di Doctor Strange. Secondo Raimi, infatti, gli eventi del film sequel avranno un grosso impatto sulla caratterizzazione del personaggio, e gli insegneranno diverse cose:

"Stephen è cresciuto molto nel corso dei film degli Avengers, li ho visti e ho sentito la sua evoluzione. Penso che all'inizio del nostro film, lui sia una persona molto sicura di sé - forse anche troppo - e che senta di essere il migliore, sempre in controllo di tutte le proprie decisioni. Ha molta fiducia in se stesso, diciamo, e molta poca negli altri. Il mio obiettivo, per questo piccolo capitolo della sua vita, era insegnargli a lasciarsi un po' andare. Volevo fargli capire che non esiste solo lui, che può fidarsi anche degli altri".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 4 maggio. Nel cast, oltre a Benedict Cumberbatch, anche Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Per altri approfondimenti, guardate questo riferimento agli Eterni nel nuovo teaser di Doctor Strange 2.