Doctor Strange nel Multiverso della Follia batterà Spider-Man: No Way Home al box office?

Spider-Man No Way Home è diventato il sesto maggior incasso della storia del cinema nel nuovo panorama del box office post-pandemia, superando di slancio tutti gli altri titoli MCU usciti di recente come Black Widow, Shang-Chi ed Eternals: ora però tocca a Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

L'impresa di riuscire a fare meglio del film con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield ovviamente è disperata, tuttavia è interessante analizzare le sensazioni e le aspettative con le quali il nuovo film MCU arriverà nelle sale di tutto il mondo: secondo BoxOfficePro, gli incassi del weekend di apertura raggiungeranno di slancio i $205 milioni di dollari nei soli Stati Uniti, che non sarebbero all'altezza di quelli di Spider-Man: No Way Home ma che comunque offrirebbero al nuovo film di Sam Raimi un buon punto di partenza per i tanti vantaggi strategici che potrà sfruttare.

Ad esempio Nel Multiverso della Follia sarà la prima grande uscita dell'estate 2022, e per diverse settimane non avrà praticamente rivali contro i quali contendersi il box office e le sale degli impianti. Inoltre, secondo le indiscrezioni la durata dovrebbe attestarsi intorno alle due ore, che rispetto alle due ore e mezza di Spider-Man: No Way Home permetteranno maggiori proiezioni singole.

L'aspetto fondamentale da tenere a mente tuttavia è un altro: come abbiamo visto in queste settimane, la Marvel non sta vendendo il nuovo film di Sam Raimi come un sequel diretto di Doctor Strange (o per lo meno non solo), bensì come un nuovo evento crossover del MCU, addirittura svelando ufficialmente la presenza degli Illuminati nel nuovo teaser. Dopo Avengers: Infinity War e lo stesso Spider-man: No Way Home, del resto, Doctor Strange è un personaggio di spicco per i Marvel Studios, e in fase promozionale lo studio di Kevin Feige si è assicurato che questo nuovo film venga visto anche come un sequel dell'acclamata, seguitissima e pluripremiata serie tv WandaVision.

Tre film in uno, in sostanza, che diventano quattro se al sequel di Doctor Strange, crossover MCU e sequel di WandaVision aggiungiamo anche il possibile reboot degli X-Men, largamente anticipati dal ruolo ricoperto dal Professor X di Patrick Stewart. Ancora una volta a dominare le aspettative del pubblico ci saranno le teorie, che hanno messo in conto potenziali apparizioni di varianti multiversali di Erik Killmonger, Captain Carter, il secondo ritorno di Tobey Maguire, il nuovo debutto del nuovo Wolverine, l arrivo di Deadpool di Ryan Reynolds nel MCU e perfino una versione di Tony Stark interpretata da Tom Cruise. La Marvel stessa ha stuzzicato i fan promettendo una segretezza maggiore del solito e anticipando sorprese superiori a Infinity War Endgame e No Way Home messi insieme, dunque è evidente quanto la società si aspetti una grande risposta dal suo pubblico. Secondo voi come andrà? Ditecelo nei commenti.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà il 4 maggio in Italia.