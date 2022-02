Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il trailer mostra anche il ritorno di Ultron?

La notizia del giorno è sicuramente il nuovo trailer ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe ad approdare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e che prenderà di petto la questione del multiverso già citata diverse volte nel corso delle ultime uscite Marvel Studios.

Oltre al ritorno di Strange, di Wanda Maximoff e del Barone Mordo, il nuovo trailer di Doctor Strange 2 ha confermato anche l'esordio di Charles Xavier nel Marvel Cinematic Universe di nuovo interpretato da Patrick Stewart (anche se non lo vediamo direttamente in volto, la sua voce così come quella del suo doppiatore Ennio Coltorti, è riconoscibilissima). Ma non solo. Nel filmato potremmo aver avuto traccia del sorprendente ritorno di Ultron ma non nella versione che ricordavamo. Il personaggio (interpretato da James Spader) era stato sconfitto da Visione al termine di Avengers: Age of Ultron ma è tornato in un primo momento nella serie What If...? in una nuova variante.

Nel filmato vediamo Strange scortato a giudizio da diversi robot che nel look richiamano proprio quello di Ultron. Che si tratti davvero del ritorno di uno dei villain più suggestivi dell'Universo Marvel? O magari si tratta della Iron Legion? Lo scopriremo ovviamente una volta visto il film nelle sale, dove approderà a partire dal 4 maggio 2022.

Grazie alla serie animata antologica What If...? abbiamo capito che il Multiverso è pieno di sorprese. Negli ultimi mesi diversi rumors hanno suggerito la presenza nel film con Benedict Cumberbatch anche di una variante di Tony Stark. Il nuovo Tony potrebbe provenire da un altro gruppo di supereroi firmato Marvel, gli Illuminati. Sfortunatamente non sappiamo quanto ci sia di vero ma lo scatto trapelato dal set che ritrae Tom Cruise sul set con la tuta motion capture ha alimentato ancora di più quelle voci e le teorie dei fan, i quali sono convinti di aver visto il personaggio nel trailer di Doctor Strange 2 del Super Bowl.