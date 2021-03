Doctor Strange, Ms. Marvel, Ronin: gli eroi Marvel nei leak dei nuovi concept art

Curiosi di sapere cosa ci attende nei prossimi mesi per quanto riguarda i nuovi progetti Marvel? Sul web circolano dei leak dei più recenti concept art con protagonisti Doctor Strange, Ms. Marvel, Ronin e tanti altri personaggi del MCU. Li trovate dopo il salto.

Secondo quanto segnalato dal sito CBM, l'account Twitter Marvel News e il sempre presente reddit quando si tratta di leak, sul web sono apparsi dei concept art dei Marvel Studios relativi alla Fase 4 del MCU (probabilmente distribuiti anticipatamente per permettere la realizzazione del merchandise).

In particolare vediamo eroi e villain legati a progetti come Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Captain Marvel 2, Hawkeye e Ms. Marvel, a partire dal duo di stregoni composto da Benedict Cumberbatch e Benedict Wong, che vediamo combattere al fianco della Scarlet Witch di Elizabeth Olsen (con indosso il costume già visto nel season finale di WandaVision), passando poi per Mordo (Chiwetel Ejiofor), America Chavez (Xochitl Gomez), e quella che sembrerebbe essere Clea; a seguire, Clint Barton (Jeremy Renner), Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Ronin (la Echo di Alaqua Cox?) e quella che a questo punto dovrebbe essere proprio la nuova Black Widow, Yelena Belova (Florence Pugh), che pare indosserà una maschera (fonte: reddit).

Infine, le ultime immagini mostrerebbero Kamala Khan (Iman Vellani) con il classico costume di Ms. Marvel, e uno ispirato a quello di Captain Marvel (più un personaggio di verde vestito... forse il villain dello show?).

Un'ultima informazione proveniente da Reddit, abbinata ai leak dei concept art, vorrebbero poi confermata la presenza di Rintrah nel sequel di Doctor Strange.