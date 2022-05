Doctor Strange, Michael Waldron anticipa il capitolo 3: 'Ci saranno grosse conseguenze'

Dopo le ultime indiscrezioni sulle scene tagliate da Doctor Strange nel Multiverso della Follia, volgiamo il terzo occhio al futuro della saga con Benedict Cumberbatch e ai possibili primi dettagli su Doctor Strange 3.

ATTENZIONE A POSSIBILI SPOILER

Gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia hanno lasciato l'eroe di Benedict Cumberbatch in una posizione molto interessante, con un cliffhanger che lo vede pronto a partire per una nuova avventura con la Clea di Charlize Theron, apparsa a New York nella scena post-credit del film di Sam Raimi. Si suppone dunque che Clea farà coppia con Stephen Strange in Doctor Strange 3, ma il loro viaggio li condurrà verso nuove realtà alternative? Ecco che cosa ha detto a questo proposito lo sceneggiatore di Nel Multiverso della Follia, Michael Waldron:

“E' un po' come quando scadono le bollette. Lo dice Wong del resto: 'Hai usato il Darkhold per possedere il tuo stesso cadavere'. Sicuramente, per azioni del genere, devono esserci delle conseguenze. La scena finale è un po' una strizzata d'occhio a Evil Dead, capisci che forse le cose non sono andate lisce al cento per cento. Quindi, sì. Vedremo cosa comporterà tutto questo per Stephen Strange."

Vi ricordiamo che nei fumetti Marvel Clea è la nipote di Dormannu e nel corso della sua lunga storia editoriale è stata anche amante di Doctor Strange: secondo voi cosa hanno in mente i Marvel Studios per il futuro della saga? Ditecelo nei commenti!