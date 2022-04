Doctor Strange: Joe Casey si dice 'insultato' dall'offerta della Marvel per America Chavez

Il creatore di America Chavez, Joe Casey, ha recentemente dichiarato di non aver percepito alcun pagamento per l'inserimento del personaggio da lui ideato nei progetti Marvel. Lo scrittore, in seguito alle sue azioni, ha poi ricevuto un risarcimento dagli Studios, che ha però definito un "insulto".

"La Marvel non mi ha pagato nulla per America Chavez" ha raccontato Casey. "Non solo per essere apparsa nel sequel di Doctor Strange, ma anche per aver preso parte a numerosi episodi TV animati, per le tante action figure che hanno realizzato su di lei, per i videogiochi in cui l'abbiamo vista. Sembra che per loro vada bene così."

Delle parole che sicuramente mettono la Marvel in una brutta posizione, soprattutto da un punto di vista di immagine. Tanti sono, infatti, gli autori che ci sono dietro agli iconici personaggi che gli Studios hanno portato sullo schermo, ed è giusto che ognuno riceva un compenso.

"Il fatto è che la Marvel possiede America Chavez. Questo non è in discussione da nessun punto di vista, ma ci sono ancora problemi sistemici nel modo in cui i creatori non vengono né rispettati né premiati", ha spiegato Casey. "Sono un ragazzo felice. Non sono scontento. Non sono amareggiato. Perché so che le cose vanno così. Ma so anche che è così che cambi le cose, parlandone". Lo scrittore ha poi aggiunto che non si tratta di soldi per lui, né di rispetto, perché non si aspetterebbe "mai di essere rispettato da una corporation". Tuttavia ha detto che se si trova nella posizione di non accettare un'offerta che ha definito "un'insulto", allora forse potrebbe cambiare le cose per altri autori, che avranno magari una buona possibilità di ricevere quei soldi.

