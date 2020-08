Doctor Strange: L'interprete di Barone Mordo parla della sua amicizia con i due Benedict

Si torna a parlare del primo film dedicato al personaggio di Benedict Cumberbatch: dopo l'inquietante concept art del villain di Doctor Strange, l'attore interprete di Barone Mordo ha svelato qualche retroscena sul suo rapporto con i colleghi.

Chiwetel Ejiofor ha partecipato al podcast di CNET intitolato "I'm so Obsessed" in cui ha risposto alle numerose domande riguardo il suo ultimo film, The Old Guard e sulla sua amicizia con Benedict Wong e Benedict Cumberbatch: "Ok, parliamo del mio rapporto con i due Benedict... Ci conosciamo da molti anni e questo rende le cose ancora più complicate. Quando ho recitato in Dirty Pretty Things ero con Benedict Wong, era la prima volta in cui ero il protagonista ed è stato fantastico, ha cambiato tutto quello che pensavo riguardo il cinema. Ho incontrato questo attore fantastico, Benedict Wong e siamo diventati amici in pochissimo tempo, ci siamo divertiti molto". Nei commenti successivi, l'interprete di Barone Mordo ha affermato di conoscere molto meno Benedict Cumberbatch rispetto a Benedict Wong.

Dopo varie domande dei conduttori del podcast, Chiwetei rivela di aver cercato di convincere la produzione ad affidare il ruolo di Wong al suo amico, certo che sarebbe stata la persona giusta per la parte. Se cercate altre indiscrezioni sulla pellicola del 2016 diretta da Scott Derrickson vi segnaliamo questo filmato che ci mostra il finale alternativo di Doctor Strange.