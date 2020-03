Doctor Strange: un'inquietante versione umanoide di Dormammu nel concept art

Il concept artist Jerad S. Marantz, ha pubblicato sui social una versione alternativa del villain Dormammu di Doctor Strange, in un concept art che lo svela in una terrificante versione umanoide. Proprio il look di Dormammu è probabilmente l'argomento che più ha diviso i fan del film, uno dei più apprezzati del Marvel Cinematic Universe.

Un look molto diverso rispetto alla versione fumettistica. Marantz ha scelto Instagram per condividere una versione alternativa, con un aspetto maggiormente umanoide e una natura molto più cosmica.

Un look decisamente più inquietante ed è forse un peccato che Marvel non abbia spinto in maniera più audace sull'aspetto di Dormammu.

Nel frattempo uscirà il sequel di Doctor Strange, che verrà diretto da un nome altisonante come Sam Raimi.



Raimi - famoso anche per la trilogia Sony di Spider-Man - sostituisce Scott Derrickson, la cui regia del primo film è stata molto apprezzata dai fan e dalla critica.

La star di Sherlock e Lo Hobbit, Benedict Cumberbatch, tornerà a vestire i panni di Doctor Strange nel seguito, dopo aver interpretato il personaggio anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. L'attore ha prestato la propria voce nel primo film anche al personaggio di Dormammu.

Mesi fa è stato svelato il video del finale alternativo di Doctor Strange. Invece le riprese di Doctor Strange 2 sono iniziate a gennaio, con location il Regno Unito.