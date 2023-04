Doctor Strange, in quali film MCU viene anticipata la presenza dello stregone?

Era il 2016 quando Doctor Strange faceva ufficialmente il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe: l'arrivo dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch aveva però ovviamente sempre fatto parte dei piani dei Marvel Studios, come testimoniano i vari riferimenti al personaggio presenti in alcuni film precedenti.

Nel caso non l'aveste notato, infatti, sappiate che la presenza di Stephen Strange nell'universo Marvel cinematografico era stata letteralmente spoilerata più di una volta da alcuni film del franchise: primo fra tutti, anche se in maniera leggermente più sottile, fu Thor, nel quale ci fu mostrato l'Occhio di Agamotto tra i numerosi tesori di Odino.

In Thor: The Dark World, inoltre, la lavagna di Selvig fa esplicito riferimento alle Crossroad, realtà alternative che giocano un ruolo importantissimo nei fumetti Marvel incentrati sulle avventure del nostro stregone; più esplicito di tutti fu infine Jasper Sitwell in Captain America: The Winter Soldier, nominando Stephen Strange come uno degli obbiettivi che l'HYDRA tiene sotto stretta sorveglianza.

Insomma, nel caso in cui abbiate mai avuto dubbi sull'arrivo di Strange nel franchise, sappiate che vi sarebbe bastato prestare più attenzione ad uno di questi elementi (certo, il terzo della lista era davvero difficile da mancare...). A proposito del nostro eroe, comunque, ecco perché il ruolo di Doctor Strange non finì a Joaquin Phoenix.