Doctor Strange, il film di Guillermo Del Toro rifiutato dalla Marvel prima del MCU

Doctor Strange ha debuttato nell'MCU ben sette anni fa: sebbene in alcune pellicole Marvel la presenza dello Stregone Supremo venisse anticipata da tempo, Doctor Strange ha avuto il suo primo film da solista solo nel 2016. Inizialmente, però, i piani per lo stregone erano molto diversi.

Così diversi che Neil Gaiman aveva proposto ai Marvel Studios la propria versione di Doctor Strange, confezionato dal maestro dell'horror Guillermo del Toro dal quale ci saremmo aspettati un viaggio profondo negli aspetti più oscuri dello stregone.

L'idea iniziale, come svelato dallo stesso Gaiman nel corso del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, vedeva la vicenda di Stephen Strange ambientate negli anni '20. In quel periodo, dunque, si svolge l'evento che cambierà per sempre la sua vita:l'incidente e la radiazione dall'albo dei medici. Dopo aver toccato il fondo, l'ex neurochirurgo si avvicina alle arti mistiche iniziando il suo percorso fino ad arrivare alla posizione di Stregone Supremo, un processo che - secondo Gaiman e del Toro - avrebbe occupato gli ultimi anni '20 e gli anni '30. Il racconto, poi, procede avanti nel tempo: in quasi un secolo, Doctor Strange avrebbe vissuto nel Greenwich Village senza farsi notare dal resto del mondo.

La versione di Gaiman e del Toro appare molto interessante ma poco furba commercialmente prima dell'MCU in quanto Doctor Strange era decisamente meno popolare rispetto ad altri supereroi all'epoca seppur l'affascinante figura dello Stregone Supremo abbia conquistato in poco tempo il Marvel Cinematic Universe.

La saga con protagonista Benedict Cumberbatch si affaccia al terzo film: di recente è stato svelato il fumetto che ispirerà Doctor Strange 3

