Doctor Strange: l'ex-regista Scott Derrickson tornerebbe alla regia di un terzo film

Ora che Spider-Man: No Way Home è alle spalle, il prossimo film del Marvel Cinematic Universe ad approdare nelle sale cinematografiche è Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che vedrà il ritorno da protagonista di Benedict Cumberbatch e quello alla regia di Sam Raimi, che aveva sostituito in corsa l'ex Scott Derrickson, regista del primo.

A quanto pare, però, il divorzio tra Derrickson e la Marvel non è di quelli irreversibili, tant'è che in un nuovo scambio di battute su Twitter il regista ha confermato che tornerebbe volentieri ad occuparsi della regia di un nuovo film di Doctor Strange per concludere in qualche modo una prima trilogia sul personaggio. Un fan della Marvel ha infatti chiesto a Derrickson se considererebbe un suo ritorno per un terzo film di Doctor Strange, o di un episodio di What If? almeno... "mi piacerebbe veramente vedere la tua mano in diverse storie e diverse ambientazioni. Trovo che l'episodio su Strange di What If elevi il film ancora di più".

La risposta di Scott Derrickson è arrivata prestissimo e non è stata affatto seccata dalla proposta: "Ho amato lavorare con la Marvel e lo farei di nuovo, assolutamente". Già in precedenza Derrickson aveva aperto a un suo ritorno alla Marvel. Quando nel gennaio 2020 Scott Derrickson abbandonò la regia di Doctor Strange 2, i fan rimasero di stucco, specialmente considerato il buon lavoro fatto con il film precedente e in generale con il personaggio di Strange.

In seguito sono stati rivelati i motivi dell'addio di Derrickson per bocca del suo sceneggiatore e amico C. Robert Cargill: "Scott voleva fare un film e la Marvel voleva farne un altro. Quindi si è seduto con loro e ha detto: 'Beh, merda, ho questa fantastica sceneggiatura che ho scritto con Cargill e ne sono davvero orgoglioso'. La decisione è stata data a Scott, e lui ha detto: 'Bene, posso fare questo film nel quale però dovrò compromettere ciò che volevo fare originariamente, oppure potrei fare The Black Phone'. E ha deciso di fare The Black Phone".