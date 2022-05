Doctor Strange, quali sono gli errori più grossi commessi dallo Stregone?

Nel Marvel Cinematic Universe nessuno è perfetto: gli eroi commettono errori quanto e più di noi comuni mortali, anche quando hanno a disposizione una saggezza fuori dal comune e la capacità di vedere oltre le normali barriere del tempo, come dimostrano le tante scelte discutibili prese dal nostro Doctor Strange.

Mentre Doctor Strange nel Multiverso della Follia vola al botteghino, dunque, cerchiamo di capire quali potrebbero essere indicati come i più grossi errori commessi dal personaggio di Benedict Cumberbatch nel corso dell'MCU, partendo da quello che resta forse il più clamoroso e che ci riporta, come immaginerete, allo scontro con Thanos.

La decisione di cedere al Titano Pazzo la Gemma del Tempo in virtù del fatto che fosse l'unica via, secondo la visione dello Stregone, per condurre gli Avengers alla vittoria, appare ad oggi decisamente ancora più opinabile di quanto lo fosse allora: possibile, si chiedono in molti, che Strange non sia riuscito a prevedere l'esistenza di un universo come l'838, in cui la Gemma non sia mai stata ceduta a Thanos, senza che ciò impedisse agli eroi della Terra di vincere la guerra? Una soluzione del genere avrebbe probabilmente evitato, tanto per dirne una, la svolta villain di Wanda!

Al secondo posto della nostra top 3 non possiamo non piazzare l'incantesimo di Spider-Man: No Way Home: certo, in quel caso non avremmo potuto assistere a momenti epici come il ritorno dei due Peter Parker di Tobey Maguire ed Andrew Garfield, ma se il buon Stephen avesse dato retta a Wong il multiverso avrebbe evitato un po' di sconquasso... E magari oggi MJ e soci non avrebbero dimenticato l'esistenza di Peter!

Chiudiamo con la decisione forse più comprensibile, ma non meno (potenzialmente, almeno) dannosa, vale a dire quella di utilizzare il Darkhold per impossessarsi del corpo del defunto Defender Strange: certo, Wanda è stata sconfitta e America Chavez salvata, ma il finale del film di Sam Raimi ci ha mostrato come le azioni di Strange potrebbero semplicemente aver rinviato il presentarsi di problemi ben più grossi!

Cosa ne pensate? Credete che le cose avrebbero effettivamente potuto esser gestite in un altro modo? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, discutono su chi sia più forte tra Scarlet Witch e Superman.