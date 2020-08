Doctor Strange potrebbe diventare l'eroe Marvel più forte di tutti: un video rivela perché

Sebbene non possa distruggere edifici a mani nude come Hulk o abbattere navicelle spaziali trapassandole da parte a parte come Captain Marvel, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch è senza ombra di dubbio uno dei supereroi più potenti dell'interno Marvel Cinematic Universe, grazie alle sue molte abilità.

Con l'arrivo dell'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi, l'esplorazione quasi obbligata delle Arti Mistiche e una loro ancor più approfondita conoscenza e conseguentemente un utilizzo ancor più raffinato sono elementi praticamente certi nel film, ma Comicbook Resource spiega in un nuovo video come lo Stregone Supremo possa anche diventare l'eroe più potente dell'Universo Cinematografico Marvel.



Lo stesso Kevin Feige ha indicato al momento Scarlet Witch e Captain Marvel come le supereroine più potenti del MCU. Nei vari film del franchise le due hanno dimostrato le loro capacità combattive e varie abilità in più di un'occasione, specie contro Thanos in Endgame, ma Doctor Strage sapeva già padroneggiare con estrema minuzia la Gemma del Tempo, il che suggerirebbe una potenza davvero incredibile e interessante.



Il video comunque centra una suo punto nel mantenere questa tesi. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con il filmato di CBR? Fatecelo sapere come sempre nella sezione commenti in calce alla notizia.