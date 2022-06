Doctor Strange, Elizabeth Olsen rivela: 'Ecco quale Avenger frequento di più'

Quando per tanti anni si lavora insieme a un franchise è naturale e auspicabile creare un bel rapporto tra colleghi, soprattutto quando si è chiamati a formare una squadra invincibile capace di salvare il mondo a più riprese: sarebbe piuttosto strano, insomma, che tra gli Avengers non ci fosse una situazione del genere.

Una regola che ci viene confermata dalle parole di Elizabeth Olsen, che dopo esser stata massacrata da Deadpool in un incredibile video fan-made ha infatti svelato il nome della star del Marvel Cinematic Universe con cui trascorre più tempo: no, non si tratta di uno dei nomi più in vista, quindi possiamo immediatamente chiamare fuori dal discorso i vari Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e così via.

Il posto d'onore, in effetti, non spetta neanche alla co-star di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Benedict Cumberbatch: "Penso sia Aaron Taylor-Johnson. Sorpresa!" è stata la risposta di Elizabeth Olsen a un fan che le chiedeva, appunto, quale Avengers frequentasse di più. Insomma, nonostante lo screen time decisamente esiguo del povero Quicksilver, il rapporto tra fratello e sorella è rimasto intatto nel corso degli anni: chissà che non ci sia modo di rispolverarlo in futuro anche sul grande schermo!

Vi piacerebbe rivedere Taylor-Johnson nei panni di Pietro Maximoff? Diteci la vostra nei commenti! Ipotesi sul futuro a parte, intanto, nei giorni scorsi Doctor Strange 2 ha esordito col botto nel catalogo Disney+.