Doctor Strange eclissa The Batman: superate in due ore le prevendite del film DC

Mentre Sam Raimi si interroga su chi sia più forte tra Doctor Strange e Scarlet Witch, la Disney ha ufficialmente aperto le prevendite per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il prossimo capitolo della saga in eterno svolgimento del Marvel Cinematic Universe.

Secondo Fandango, infatti, Doctor Strange 2 ha già battuto il record di prevendite del 2022, e in sole 24 ore è riuscito a vendere più biglietti di qualsiasi altro film uscito quest'anno, incluso The Batman (il film Marvel ha venduto in solo due ore il totale di prevendite che il noir con Robert Pattinson ha venduto in 24 ore). Fandango inoltre conferma che la prossima avventura sul grande schermo di Doctor Strange ha visto i numeri di prevendite più alti dai tempi di Spider-Man: No Way Home, che come sappiamo si è rivelato un notevole successo al botteghino ed è diventato il sesto maggior incasso della storia del cinema.

"L'epico primo giorno di prevendite di Doctor Strange nel Multiverso della Follia dimostra che i fan sono più che entusiasti di provare tutte le emozioni, i brividi e le sorprese per cui i film Marvel Studios sono noti", ha affermato Erik Davis, Managing Editor di Fandango.

Probabilmente l'entusiasmo dei fan sta nel fatto che Nel Multiverso della Follia non sarà solo il sequel di Doctor Strange, ma anche a tutti gli effetti un sequel di No Way Home nonché un capitolo fondamentale nella saga del Multiverso che il MCU hanno sviluppato nel 2021 attraverso WandaVision, Loki e What If. E sicuramente le voci sulla presenza di Patrick Stewart, Tom Cruise e Tobey Maguire spingeranno tantissimi ad assicurarsi un biglietto nelle prossime ore.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà il 4 maggio in Italia. Per altri contenuti, ecco l'ultimo trailer di Doctor Strange 2.