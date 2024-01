Doctor Strange, nuovi dettagli sulla versione alternativa di Nel Multiverso della Follia

Mentre i fan aspettano con trepidazione le prossime novità su Doctor Strange 3, in queste ore sono emerse nuove informazioni sulla versione originale di Doctor Strange 2, quella alla quale i Marvel Studios stavano lavorando prima di Doctor Strange Nel Multiverso della Follia.

Inizialmente, infatti, il film passato per la regia di Sam Raimi e per la sceneggiatura di Michael Waldron era stato assegnato al regista Scott Derrickson, già autore del primo Doctor Strange del 2016, e alla sceneggiatrice Jade Halley Bartlett, che in una recente intervista con ComicBook ha potuto svelare qualche dettaglio sul lavoro svolto su Doctor Strange 2. In precedenza lo stesso Derrickson aveva rivelato di aver abbandonato la regia del film a causa di numerose divergenze creative con i Marvel Studios, e ora la giovane autrice ha confermato che la versione originale di Doctor Strange 2 sarebbe stata molto diversa da quella uscita al cinema.

"Ho lavorato al progetto per circa un anno. Sono stata la prima a scrivere Doctor Strange 2, ed è stato davvero divertente", ha spiegato Jade Halley Barlett. "Di quel film, in sostanza, esistono sono due versioni. C'è la versione di Sam Raimi e Michael Waldron, che è davvero bella, dico davvero, le adoro entrambe. Ma c'è anche la nostra versione, quella che abbiamo creato io e Scott Derrickson. L'abbiamo sviluppata per circa un anno con Kevin Feige, Eric Hauserman Carroll, Lou D'Esposito e Richie Palmer. Non riesco ancora a credere di aver ottenuto quel lavoro. Avevamo un'intera bozza già completa, ma poi è arrivata la pandemia e i piani sono cambiati. Penso di avere un raccoglitore gigante pieno di informazioni, da qualche parte, ma non ovviamente non posso rivelare nulla."

