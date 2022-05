Doctor Strange: Daniel Craig fu la prima scelta per il fantastico membro degli Illuminati!

Ormai tutto il mondo conosce l'identità degliIlluminati di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma a quanto pare il più fantastico dei componenti di questo superteam di un universo parallelo era stato originariamente affidato a Daniel Craig, star di 007.

A rivelarlo in esclusiva il reporter di Deadline Justin Kroll, secondo il quale Daniel Craig avrebbe dovuto originariamente interpretare Mr Fantastic in Doctor Strange nel Multvierso della Follia. Tuttavia, come si può leggere nel post in calce all'articolo, l'ex star di James Bond ha dovuto ritirarsi dal ruolo a causa delle preoccupazioni legate al COVID: "Piccola curiosità, Krasinski non era la prima scelta per il ruolo. L'attore originariamente ingaggiato per interpretare quella parte era già pronto per le riprese, ma quando c'è stato un aumento dei casi di COVID ha scelto di tirarsi indietro perché, vivendo a Londra, ha pensato che quella piccola parte non valesse il rischio di riportare il COVID alla famiglia." Chi ha visto 007 No Time to Die, aggiungiamo noi, non potrà non cogliere l'ironia della cosa.

Ad ogni modo il ritiro di Daniel Craig ha permesso a Doctor Strange nel Multiverso della Follia di concretizzare uno dei grandi sogni dei fan del Marvel Cinematic Universe, quello di vedere John Krasinski nei panni di Reed Richards dei Fantastici Quattro: l'attore e regista è stato per anni una delle scelte preferite dai fan per interpretare il personaggio, e con il reboot dei Fantastici Quattro ad opera dei Marvel Studios ormai dietro l'angolo, le speranze per vederlo definitivamente nel ruolo si sono riaccese nel popolo del web.

