Doctor Strange, il creatore di Superior Iron Man: 'Non so nulla, ma i colori sono quelli'

L'uscita del nuovo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha dato il via all'immancabile follia collettiva che sempre ci accompagna in queste occasioni, tra chi giura di aver visto Captain Marvel, chi parla di Charles Xavier e chi, invece, punta le sue fiches sulla possibile comparsa di Superior Iron Man.

In questo clima di inevitabile sovraeccitazione destinato ad accompagnarci da qui al prossimo 6 maggio, dunque, a dire la sua è anche qualcuno che qualche parolina in merito può effettivamente permettersi di dirla, vale a dire Tom Taylor, creatore del personaggio di Superior Iron Man in occasione dell'evento Marvel Axis.

"Hey, Superior Iron Man è nei trend. Non ho alcuna informazione dall'interno, ma quando creammo l'armatura Endo-Sym di Tony, la disegnammo in modo che diventasse color arancione/rosso splendente quando si arrabbia" sono state le parole con cui Taylor ha commentato, tramite Twitter, la foto del presunto Superior Iron Man apparso nel trailer del film di Sam Raimi.

I colori, effettivamente, combaciano: l'immagine è però davvero troppo fugace per poter avere la certezza che si tratti della versione di Iron Man ideata da Tom Taylor! Per saperne di più, dunque, non resta che attendere ancora qualche mese: secondo alcuni, intanto, anche Ultron avrebbe fatto la sua comparsa nel trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.